News Correlate Redazione Il Libraio Associazione Italiana Editori:candidato alla presidenza Il Consiglio Generale dell'Associazione Italiana Editori ha indicato come candidato ...Il Consiglio generale dell'Associazione Italiana Editori (Aie), riunitosi a Milano, ha indicato come candidato alla presidenza dell'associazione per il prossimo bienniosi avvia a essere il nuovo presidente di Aie, l'associazione che riunisce gli editori italiani., attuale Presidente di Confindustria Cultura Italia ...... riunito oggi, 14 settembre, a Milano, ha indicato come candidato alla Presidenza dell'Associazione per il prossimo biennio il professor. L'assemblea per il rinnovo delle ...Il Consiglio generale dell'Associazione Italiana Editori (Aie), riunitosi a Milano, ha indicato come candidato alla presidenza dell'associazione per il prossimo biennio. L'...

Innocenzo Cipolletta designato presidente dell’Aie (editori di libri) Il Sole 24 ORE

Associazione Italiana Editori: Innocenzo Cipolletta candidato alla presidenza Il Libraio

A Milano e Torino, «Il Sole 24 Ore» ha organizzato due giornate di incontri tra «addetti ai lavori»: identità culturale, finanziamenti, pubblico e privato, musei, editoria, innovazione... Ospiti i min ...Il Consiglio generale dell'Associazione Italiana Editori (Aie), riunitosi a Milano, ha indicato come candidato alla presidenza dell'associazione per il prossimo biennio Innocenzo Cipolletta ...L’economista è stato scelto dal Consiglio generale dell’Associazione italiana editori. Il 28 settembre ci saranno le elezioni ...