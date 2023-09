Infortuni | Pennesi Inl | “Serve qualificazione professionale aziende | troppa improvvisazione anche nella formazione sulla sicurezza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 settembre 2023) L'intervista al direttore dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, con 800 nuovi ispettori faremo di più Per frenare l’emergenzasul lavoro “una pluralità di fattori e una pluralità di interventi. Un primo elemento fondamentale è capire che bisogna dare attuazione a una cosa che è prevista dal 2008 ma che da allora non ha avuto attuazione: ladelle. E questo vuol dire che non si può pensare che ci si alzi la mattina e si vada alla camera di commercio e un determinato signore si improvvisi imprenditore”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo, direttore dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (Inl), sull’emergenzasul lavoro. “Questo è un tema che attendiamo dal 2008. Una specifica disciplina ...