Infortunati Roma | chi si è fatto male in Nazionale e non può tornare in Serie A? A rischio Mancini e Pellegrini

(Di giovedì 14 settembre 2023) Brutte notizie in casadalla sosta per le Nazionali, anche se José Mourinho potrebbe comunque riuscire a recuperare qualcuno last minute in vista del prossimo match contro l’Empoli in programma domenica 17 settembre alle 20.45 all’Olimpico. Il tecnico giallorosso deve già rinunciare ai lungodegneti Abraham e Kumbulla e dopo la sosta per le Nazionali rischia di perdere anche due Azzurri come. Il difensore e il centrocampista hanno patito con l’Italia problemi muscolari, rispettivamente all’adduttore e al flessore. I due potrebbero, però, recuperare: non è infatti certo che siano costretti a saltare la prossima partita di campionato. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora In bilico ci sono anche Aouar e Sanches, sempre per problemi ...

: primi gol stagionali per Lukaku, preoccupano Pellegrini e Mancini Per la, che ha ... A Trigoria non è andata molto meglio visto che ai giàAouar, Renato Sanches e Zalewski, ...... Torino (4 - 1) e(1 - 2) . Sono 212 i precedenti in competizioni ufficiali tra le due ... QUI MILAN " Out gliBennacer e Kalulu e lo squalificato Tomori. Da valutare le condizioni di ...Dopo le partenze di Cheddira e Folorunsho, nel reparto offensivo si sono giài nuovi arrivati Menez e Diaw. Lo riporta Tuttosport. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ..., Mou pensa al debutto di Evan Ndicka per sostituire Mancini Visti i problemi che hanno colpito anche la retroguardia, Mou pensa al possibile inserimento di Evan Ndicka come titolare nella gara ...

Dopo la pausa nazionali, il centro sportivo di allenamento di Trigoria si ripopola: riecco anche Pellegrini e Mancini Tutto il gruppo della Roma si riunirà questa mattina sui campi di allenamento di Trigoria.