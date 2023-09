(Di giovedì 14 settembre 2023) Massimiliano Allegri può sorridere al termine di questa pausa per le Nazionali. Federicoe Federico, infatti, sono disponibili per il prossimo impegno di campionato contro la Lazio che si giocherà sabato 16 settembre alle ore 15.00. Il tecnico bianconero, dunque, potrà riproporre il primo nella coppia d’attacco accanto a Vlahovic, mentre il difensore, che ha recuperato dal problema alla caviglia sinistra patito contro l’Empoli, si giocherà una maglia da titolare con Alex Sandro. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora L’attaccante, convocato inizialmente dal ct dellaitaliana Luciano Spalletti, non era partito per la Macedonia del Nord a causa di un problema all’adduttore. Al netto di De Sciglio, out probabilmente fino all’inizio del ...

Lasi avvicina al ritorno in campionato dopo la pausa per le nazionali. Al ritorno in Serie A ... E dalla Continassa arrivano buone notizie sugliChiesa e Gatti ...: Chiesa in dubbio, buone notizie da Miretti, McKennie e Weah Nellasono andati ... A Trigoria non è andata molto meglio visto che ai giàAouar, Renato Sanches e Zalewski, ...... dal campo della Continassa arrivano due buone notizie per Massimiliano Allegri e la. ... FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie A La Fiorentina perde Mina: tutti gliDiversi ...Dopo la sconfitta casalinga con la, infatti, sono arrivati i pareggi contro Salernitana e ... sono, infatti, diversi i giocatorie che non potranno dare il loro contributo. Andando ...

Infortunati Juventus, chi si è fatto male in Nazionale e non può tornare in Serie A Recuperano Chiesa e Gatti, Pogba out OA Sport

Verso Juventus-Lazio, il punto sugli infortunati: ecco chi recupera... Tuttocampo

Uno sguardo alle probabili formazioni di Juventus-Lazio: il punto su infortuni, recuperi e indisponibili di bianconeri e biancocelesti.Raccontano – aneddoto apocrifo ma illuminante – che ai primi allenamenti di questo francesino in bianconero, vedendolo giocare, Pirlo e Buffon si erano messi a ridere non potendo credere che in ...Come riferisce Corsport, Allegri ha trascorso un’altra settimana tribolata alla Continassa, il caso-Pogba ha sconquassato i giorni tranquilli di una squadra che dopo tre gare è ...