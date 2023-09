Influenza | alert Oms | caso umano di virus suino nei Paesi Bassi

Influenza suina, caso umano nei Paesi Bassi: scatta alert Oms Adnkronos

Veneto, Zaia: prova Alert di Protezione civile è fondamentale Agenzia askanews

(Adnkronos) – Influenza suina, scatta l’alert Oms per un caso di virus umano nei Paesi Bassi. “Il 2 settembre il ministero della Salute, del Welfare e dello Sport dei Paesi Bassi ha notificato all’Org ...The World Health Organisation has issued a warning after a case of swine flu was detected in a person in the Netherlands. Swine Flu was declared a global pandemic in 2009 when it spread across the UK, ...I tempi bui della pandemia sembrano così lontani. E in parte lo sono. Ma non così tanto da abbassare la guardia. Perché, se anche le terapie intensive non sono più ...