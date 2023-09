Inflessibile Lagarde. I tassi alti resteranno a lungo tra noi. Un guaio per l'economia italiana

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 settembre 2023) La vera notizia della riunione della Bce non è tanto il decimo aumento del costo del denaro ma il fatto che resteremo sul plateau per un bel po'. E questo significa mutui e prestiti più cari, stretta creditizia eche s'avvia verso la stagnazione nel 2024. Non a caso l'Eurotower sulla decisione s'è spaccata. I mercati si consolano: almeno non ci saranno più altri rialzi