Infanzia | Schlein | ' per disagio giovani no solo repressione | sì a prevenzione e educazione'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Non si può pensare di rispondere al tema della dispersione scolastica, alle, alla violenza anche di genere tra le nuove generazioni lavorandosul versante della, non basta. Serve la, con un grande investimento culturale e nellaa partire dalla scuola d'. Anche innestando un lavoro dialle differenze che in altri Paesi europei ha prodotto risultati sulla parità di genere". Lo ha detto la leader del Pd Ellyintervendo al convegno sull'in corso al Nazareno.

...in battaglia politica e civile per rivendicare la libertà d'amare e di scegliere (Ellysarà ... provate a negare quell'alveo d'origine, quel luogo d'e di formazione, quel rifugio, quel ...Gli studenti di, Primaria, Media e Liceo sono tornati sui banchi, accolti dalla nuova ... A seguire saluti e auguri da parte del Primo Consigliere Susanna Sylvia, in rappresentanza ...E' bene che i residui di questa misura siano lasciati su questo questo tipo di misura, che è un forte impegno verso le famiglie e l''. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly...... per ora solo annunciata, della segretaria del Pd Elly, le tante parole bizzarre e ... Evidentemente, l'non è uguale dappertutto. Certo la paura, il timore, i condizionamenti; ma come ...

Schlein, da governo scarsa attenzione a investimenti su infanzia ... Agenzia ANSA

Ultimo'ora: Infanzia: Schlein, 'per disagio giovani no solo ... La Svolta

Anche innestando un lavoro di educazione alle differenze che in altri Paesi europei ha prodotto risultati sulla parità di genere”. Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein intervendo al convegno sull ...Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein dal palco de “Il tempo delle donne ... fin dal mese di febbraio di quest’anno per riaprire la scuola dell'infanzia. La chiusura della ...Intervista alla coordinatrice della segreteria e responsabile associazionismo e Terzo settore del partito di Elly Schlein: «Riconoscere le potestà del Terzo settore significa passare da una prassi di ...