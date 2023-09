Indo Mediterraneo | la chiave italiana è Trieste Ecco il Piano Mare

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 settembre 2023) Un hub geo-infrastrutturale sistemico, capace di interconnettersi all’Europa del centro con le ferrovie e, di fatto, prezioso vettore italiano per le nuove traiettorie mondiali legate all’areapacifica. Il porto diha tutte le carte in regola per diventare il punto di arrivo europeo della cosiddetta “Via del Cotone” e la capacità del governo di farne centro nevralgico del nuovoè la dimostrazione plastica di un impegno preciso anche dinanzi agli alleati. Il tema è quantomai attuale e sta assumendo una dimensione sempre più globale, non solo dopo gli impegni assunti in seno al G20, dal momento che le riflessioni e le conseguenti progettazioni vanno avanti ormai da mesi e si intrecciano con il disimpegno italiano dalla Via della Seta. QuiPunto di partenza il ...