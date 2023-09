Incriminato Hunter Biden | Ha mentito per comprare un' arma

Sotto accusa per le dichiarazioni false. Il processo durante la campagna per le ...È la prima volta per il figlio di un presidente statunitense in carica: secondo le accuse avrebbe mentito per acquistare un'arma da fuoco nel ...Biden è stato formalmenteda procuratori federali del Delaware per tre capi di imputazione collegati a possesso illegale di armi. Il figlio del presidente degli Stati Uniti è ...Della messa in stato d'accusa del presidente si parla da tempo; il problema di Biden è il figlioche, a partire dalla campagna elettorale (che vide Trump opposto a Biden) è stato motivo ...

Hunter Biden, figlio del presidente Usa, incriminato per possesso illegale di armi RaiNews

Incriminato Hunter Biden, il figlio del presidente Usa - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Tre i capi di imputazione per il figlio del presidente USA, tutti collegati al possesso illegale di una pistola, acquistata mentendo sul suo consumo di droga ...Il figlio del presidente Usa, Joe Biden, Hunter, è stato incriminato a livello federale dal procuratore speciale per presunte dichiarazioni false e possesso illegale di armi ...Il figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Hunter, è stato incriminato con un capo d’accusa federale legato al possesso di armi da fuoco al termine di una lunga indagine. Alcune settimane ...