Incidenti sul lavoro | un morto a Bologna e uno in Veneto | Altre due vittime a Napoli e una nel porto di Salerno

(Di giovedì 14 settembre 2023) Leggi Anche Incidente ferroviario Brandizzo, procura: indagati 4 dirigenti Sigifer Gli operai morti aLisbino, che lavorava per una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli ...

Gli ultimisi sono verificati a Frattinamore , nel napoletano, a Bologna , Napoli città e ... 44 anni, precipitando dal tetto di un capannonequale stava lavorando. Nella notte dello ...L'uomo è subito soccorsoposto dai colleghi, che hanno chiamato l'ambulanza che lo ha trasportato all'Ospedale del Mare, dove è stato operato ma è deceduto. Un morto e un ferito grave a Salerno A ...In meno di 24 ore registrati infortuni mortali a Bologna, Napoli e nel porto di Salerno Ancora tre morti inlavoro in meno di 24 ore. Dopo l'esplosione avvenuta ieri in una fabbrica in provincia di Chieti, nella quale hanno perso la vita tre operai, oggi sono da segnalare altre quattro vittime ...approfondimentolavoro, quanti sono i morti in Italia nel 2023 FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Treno travolge operai sui binari, cinque morti nel Torinese. ...

Ancora incidenti sul lavoro due vittime a Bologna e nel Napoletano - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Incidente sul lavoro: netturbino precipita da tre metri, è grave RomaToday

Incidente sul lavoro al porto di Salerno, al momento il bilancio è di un marittimo morto e uno ferito. La tragedia, la cui dinamica è ancora da chiarire, è avvenuta intorno alle 13 a bordo di una nave ...Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal. Incidente su una nave, un morto e un ferito grave Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente avvenuto a bordo di una nave ...Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal. Incidente su una nave, un morto e un ferito grave Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente avvenuto a bordo di una nave ...