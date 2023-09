Incidente nel porto di Salerno | il cordoglio del sindaco

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono addolorato per quanto accaduto oggi neldi. Un ufficiale della compagnia Caronte & Tourist è morto e un altro è gravemente ferito. In attesa di conoscere l’esatta dinamica dei fatti e delle responsabilità, mi preme porgere parole di affetto per i familiari dei due giovani messinesi. Incidenti del genere devono farci comprendere sempre di più quanto si debba tutelare la sicurezza sul lavoro”. A dirlo ildi, Vincenzo Napoli, in merito all’avvenuto oggi pomeriggio neldi, a bordo della nave Cartour Delta della compagnia Caronte & Tourist, in cui sono stati coinvolti i due giovani ufficiali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

