Incidente in diretta social | furia della mamma | ” Non ha aiutato neanche mia figlia”

(Di giovedì 14 settembre 2023)in, lamadre (colei che si trovava nell’altra auto vittima del sinistro) che si scaglia contro il conducente Sembrava una domenica tranquilla. Proprio come tutte le altre nel quartiere di Alatri. Fino a quando non si è verificato un episodio che ha lasciato inevitabilmente tutti senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si sta parlando solamente dell’”. Vittima una madre che si è vista arrivare un’auto a folle velocità schiantarsi contro la sua vettura. Insieme a lei anche le due figlie, rispettivamente di 7 e 5 anni.inad Alatri (Ansa Foto) Notizie.comLa donna era uscita di casa per andare a fare una passeggiata ...

Con l'aiuto dei video, della telemetria di bordo e dell'hardware di volo recuperato, il MIT ha determinato che la causadell'è stata un cedimento per fatica dell'ugello del motore ...... indiscrezioni e notizie, possiamo confermarvi che il remake della pellicola cultda Alex ... L'attore, infatti, primogenito di Bruce Lee, è morto a causa di un tragicodurante le ......affari illeciti scoperchiati dall'accurata indagine dei carabinieri della compagniadal ... dopo una lite per un banalestradale', ha spiegato oggi il comandante Cipolletta. 'Nel corso ...MODENA -oggi alle 13 circa in viale Italia. Quattro veicoli, tra cui un furgone dell'accalappiacani, diretti verso la periferia di Modena, si sono tamponati quasi all'altezza con l'incrocio con via ...

Incidente ad Alatri in diretta social, l’investitore positivo ad alcol e droga. Nel suo cellulare altre corse… Repubblica Roma

Il video in diretta Facebook dello schianto ad Alatri Corriere TV

L’uomo, 52 anni, stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista ed è stato travolto da un mezzo della sua stessa ditta (di Modena) probabilmente in retromarcia ...Incidente in diretta social, la furia della madre (colei che si trovava nell’altra auto vittima del sinistro) che si scaglia contro il conducente Sembrava una domenica tranquilla. Proprio come tutte ...Sindaco, dunque se da un lato il “secondo tubo” (lato autostrada) del Gottardo procede a passo spedito, il gioiello delle infrastrutture svizzere - il tunnel ferroviario del Gottardo con i suoi 57 ...