Incidente ferroviario Brandizzo | Salvini | “Nessuna responsabilità resterà impunita”

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Sulla tragedia presso la stazione ferroviaria di, “l’impegno comune è che ognivenga chiarita al più presto. Leche emergeranno non potranno rimanere impunite”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, in un’informativa urgente del Governo, ribadendo “la mia personale vicinanza e di tutta l’aula ai famigliari di Kevin, Giuseppe, Micael, Giuseppe e Giuseppe le cinque vittime del tragicodello scorso 30 agosto. Anche un solo morto sul lavoro è troppo e come istituzioni abbiamo il dovere di fare chiarezza sull’accaduto”.spiega che “nel contesto della manutenzione ferroviaria non esistono ad oggi tecnologie totalmente sicure e affidabili che consentano di ...

Sui 'tanti commenti a proposito del nuovo Codice degli appalti dei subappalti', Salvini spiega che 'questo tragico è avvenuto in questa estate. L'accordo quadro fra Rfi e la Clf la ...

Informativa del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti: "Fattore umano è determinante, non ci sono tecnologie totalmente sicure". E aggiunge: "Tragedia non legata a nuovo Codice a ...