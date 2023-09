Obiettivo:diPalomba Altri nuovi ingressi nei ruoli apicali sono: Tommaso Sabato a capo di Engineering & Infrastructure Project, viene da Autostrade per coordinare i grandi ...... Angela Mancuso, Nino Zuccaro, Italo Santillo (membro del Comitato NodiPalomba), Daniela Michelangeli, Loredana De Petris (già senatrice della Repubblica Italiana). Sono stati ...... la Parrocchia diCecilia di Acquasparta, Acquasparta 2000 e l'associazione Acqua, che ... il timore di inciampare Terni, nuvola di fumo nero dall'di Acea: possibile guasto della ...Dopo il rigetto dello scorso 19 luglio del Tar di Roma alle istanze presentate dai Comuni dell'area Metropolitana di Roma e dalle diverse associazioni che si battono contro l'Palomba (a sud della città), la vicenda giudiziaria non si è fermata. È dello scorso 24 agosto, infatti, la notizia che le parti civili hanno ricorso in appello al Consiglio di ...

Inceneritore di Santa Palomba: audizione in corso alla Pisana Il Faro online

Venerdì 15 settembre sit in del “Comitato No Inceneritore a Santa Palomba” davanti al Ministero dell’Ambiente CastelliNotizie.it

Roma, 14 set. (askanews) - "Primo vero confronto istituzionale. Grave assenza del sindaco Gualtieri e dell'amministrazione di Roma Capitale". Lo lamenta ...Prevista per i primi di agosto, la gara per la costruzione non è ancora stata pubblicata. L’avvio dei cantieri è fissato a luglio 2024, con l’entrata in funzione dell’impianto dopo poco più di due ann ...In occasione della giornata globale di azione per il clima di venerdì 15 settembre dalle 10.00 il Comitato No Inceneritore a Santa Palomba terrà un sit-in ...