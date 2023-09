In pensione a 58 anni senza vincoli per le donne | blocca la penalizzazione sui contributi e il calcolo contributivo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ormai certa la riconferma di Opzione donna anche per il 2024. Ma i requisiti per accedere a questa misura fanno molto discutere. Dopo mesi di dubbi e proposte, Opzione donna verrà riconfermata ma con requisiti parecchio stringenti. In questo articolo vi spieghiamo cosa succederà a partire dal prossimo anno. Riconfermata Opzione donna/ Ilovetrading.itVengono alla luce i primi frutti nati da mesi di incontri e scontri tra Governo e sindacati. Obiettivo comune delle parti è superare la legge Fornero che, anche secondo le principali firme sindacali, ha inchiodato il mondo del lavoro e incrementato la disoccupazione giovanile. Un superamento della Fornero “duro e puro” per il momento non è possibile per mancanza di sufficienti risorse finanziarie. Tuttavia troveranno conferma praticamente tutte le “misure tampone” già in vigore nel 2023, anche la tanto discussa Opzione donna. Ecco come ...

