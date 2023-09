In Libia almeno 5 500 morti per l’alluvione “A Derna rischio di malattie per l’acqua contaminata | paura di epidemie”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Continuano a emergere i corpi delle vittime in, dove le inondazioni causate dalla tempesta Daniel sabato notte e la rottura delle dighe che ne è seguita hanno causato migliaia di vittime. A oggi sono5.500 ie 7mila i feriti, secondo quanto riportato dai servizi di emergenza di Tripoli. Tuttavia, ha precisato il portavoce Osama Ali, non è ancora possibile determinare il numero definitivo, visto che tuttora i cadaveri vengono recuperati dalle aree colpite. Secondo le ultime stime, le persone disperse ammontano a circa 10mila e gli sfollati sono circa 30mila. In commenti rilasciati all’emittente televisiva Al Arabiya, di proprietà saudita, il sindaco diAbdel-Raham al-Ghaithi ha riferito che in città il bilancio potrebbe salire a 20milaconsiderando il numero di quartieri ...

"Che Dio abbia pietà di noi. Questa è una catastrofe". Si dispera uno dei medici presente sul luogo del disastro in. Un'enorme scia di fango ha sepolto Derna e i suoi abitanti: sono5.500 i morti finora accertati dalle autorità della Cirenaica (tra cui centinaia di stranieri, soprattutto sudanesi ed ...In un distretto di Derna, in, colpito da devastanti inondazioni dopo la tempesta Daniel di ... Secondo il governo sono morte3.800 persone che vivevano in questa città di 100.000 abitanti. ...Le inondazioni innelle immagini satellitari Copernicus. E cadaveri continua a restituire ... Secondo la tv araba Al Hadath i decessi sarebbero6mila soltanto a Derna. Altre emittenti ...Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito laorientale è salito ad5.500 morti e 7.000 feriti, secondo i servizi di emergenza di Tripoli. Il portavoce Osama Ali ha affermato che non è ancora possibile determinare il numero ...

Disastro in Libia, solo a Derna si temono 10.000 morti - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Inondazioni in Libia, almeno 6mila morti solo nella città di Derna. FOTO Sky Tg24

Lo ha dichiarato giovedì Petteri Taalas, il capo dell'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite - Il bilancio sale ad almeno 5'500 morti ...Secondo il direttore di un centro medico della città di Al-Bayda, in Libia, le inondazioni che hanno colpito il paese, avrebbero causato almeno 20.000 morti. Un disastro naturale, quello della ...ONU: "La maggior parte dei morti in Libia si sarebbe potuta evitare" Cattiva gestione della crisi e prevenzione inadeguata. La maggior parte dei morti provocati dalle inondazioni in Libia si sarebbe ...