Ilary Blasi e il weekend d’amore con Bastian Muller

(Di giovedì 14 settembre 2023) Perle vacanze non sono ancora del tutto terminate. La showgirl, infatti, non è tornata ancora ai suoi impegni televisivi. Anzi, forse quest’anno potrebbe essere impegnata in nuovi progetti lontano da Mediaset. Ma al suo fianco c’è una grande certezza,che la riempie. Ecco dove sono stati lo scorso. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha finalmente voltato pagina dopo la delusione ricevuta dal matrimonio con l’ex Pupone.ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale al fianco di. E nonostante lo scetticismo iniziale riguardo la loro relazione i due sono oggi molto affiatati e innamorati l’uno dell’altro. Le loro vacanze ancora non ...

Maverrà davvero cacciata da Mediaset Come stanno davvero le cose Il rumor circola ormai da settimane, con la complicità dell'assenza in palinsesto di un programma che vanti la sua ...Dopo tanti addii annunciati e inaspettati, un volto ancora non è comparso, quello diche ancora non sappiamo se è nella lista dei nomi da eliminare delle nuove regole anti - trash di ...Quella diè stata l'apparizione sul red carpet dell' 80esima Mostra del Cinema di Venezia più inattesa, sorprendente e per certi versi sbalorditiva. Prendendoci in contropiede, la bionda (ma ora un ...Giuseppe Candela per Dagospiaa venezia 12FUORI DA MEDIASET ECCO COME STANNO VERAMENTE LE COSE 'cacciata da Mediaset'. La notizia circola da settimane, complice l'assenza di un programma in ...

Ilary Blasi fa scuola: il suo abito veneziano subito copiato dalle star americane Vanity Fair Italia

Ilary Blasi, look da adolescente: ma come si è conciata l’ex moglie di Totti | Irriconoscibile RomaIT

Un vestito semplice e chic, nero e intramontabile: l'abito bustier con il quale la conduttrice italiana ha fatto incetta di complimenti a Venezia sbarca sul red carpet del Festival di Toronto. Addosso ..."Dimostri 20 anni di meno", l'ultimo scatto di Ilary Blasi fa accendere i fan. FOTO incandescente, si intravede di tutto..La verità su Ilary Blasi e il rapporto con Mediaset: la presunta decisione di Pier Silvio Berlusconi non è mai stata presa ...