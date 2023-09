Il WEF non ha chiesto ai leader mondiali «il pieno controllo governativo sulle nazioni»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il 10 settembre 2023 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo intitolato “Klaus Schwab esorta ia garantire al WEF il” pubblicato il 9 settembre 2023 sul sito The people’s voice. Nell’immagine compare anche la foto di Klaus Schwab, fondatore e presidente del World Economic Forum (WEF). Si tratta di una notizia falsa. L’informazione non trova riscontro in nessun comunicato ufficiale del Forum o intervista di Klaus Schwab. La notizia infondata è stata pubblicata in inglese il 9 settembre 2023 daThe People’s Voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch. Si tratta di un sito noto per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche. Nell’articolo di The People’s ...