Il Washington Post certifica la crisi di Biden e la fine di Kamala Harris

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nuovi campanelli d’allarme stanno suonando per la campagna elettorale di Joe. L’editorialista del, David Ignatius, ha pubblicato sul quotidiano un articolo, esplicitamente intitolato “Il presidentenon dovrebbe correre di nuovo nel 2024”. Dopo aver brevemente passato in rassegna quelli che sarebbero secondo lui i meriti dell’attuale inquilino della Casa Bianca, l’editorialista scrive: “Non penso chee il vicepresidentedovrebbero candidarsi alla rielezione. È doloroso dirlo, data la mia ammirazione per gran parte di ciò che hanno realizzato. Ma se lui e lafaranno una campagna insieme nel 2024, penso cherischi di annullare il suo più grande risultato, ovvero l’aver fermato Trump”. Secondo ...

