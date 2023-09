Il ticket d’ingresso a Venezia è una buona mossa o fa parte del repertorio populista della destra?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Come residente nella Regione Veneto non pagherò i 5 euro che la Giunta Brugnaro ha introdotto per chi vuole visitarea partire dal 2024. È unanotizia per il popolo veneto, e così potrò personalmente risparmiare 15-20 euro all’anno. Forse è per questo che il governatore Zaia, che è alla ricerca del suo quarto mandato, sta zitto sulla questione. L’introduzione di una tassa di accesso è una, oppure fadele avventurosoitaliana, poco utile per affrontare i problemicittà lagunare? Diciamo cheè incompagnia nell’usare questo modo per difendersi dall’overtourism. Una strada simile è stata seguita dal ...