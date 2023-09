Il sindaco di Firenze | «Il rapporto con Commisso è eccellente e faremo belle cose per la Fiorentina»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dario Nardella,di, ha parlato del suocon Roccoa margine della conferenza stampa di “Corri la Vita” Dario Nardella,di, ha parlato del suocon Roccoa margine della conferenza stampa di “Corri la Vita”. PAROLE – «Il parcheggio scambiatore della tramvia a Bagno a Ripoli sarà anche utilizzabile dalla, come abbiamo sempre detto. La società? Siamo stati a cena insieme in occasione del Torrino. Per me è stato un onore ed un piacere sedermi tra il patroned il mister Italiano, perché gli ho sentiti anche dialogare di obiettivi sportivi. Ovviamente non vi posso dire niente, ma ilcon ...

Come meteorologo prestò servizio alla Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare di, ... Nel 1991 Sandro Bondi, l'alloradi Fivizzano, conferisce a Bernacca la cittadinanza ...... colloca questo territorio provinciale al secondo posto in Toscana, dopo, per la qualità e ... questa conferma al top in varie graduatorie" , ha commentato ildi Livorno, Luca Salvetti ,...... e dello stessodi Chiusi, che è compatto sull'opzione Chiusi - Chianciano Terme. Intanto ...e cioè un miglioramento complessivo delle stazioni ferroviarie che ci sono tra Roma e. 'Ci ...... la partecipazione al congresso didel 1946, l'attenzione per le questioni sociali che affliggevano la sua gente (anche in qualità didi Tricarico), la sua partecipazione alla lotta ...

Sindaco Firenze: "Il rapporto con Commisso è eccellente e faremo belle cose" TUTTO mercato WEB

Firenze, idea a sorpresa di FdI: “Il direttore degli Uffizi Schmidt candidato sindaco” La Repubblica Firenze.it

Firenze, 14 settembre 2023 - Il comitato referendario 'Salviamo Firenze' ricorre al Tar contro il blocco dell'iter referendario nato per "bloccare le norme che favoriscono i fondi di investimento". È ...A margine della conferenza di "Corri La Vita", il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla viabilità urbana (con riferimento anche ...Il comitato promotore: "Città sempre più nelle mani della speculazione immobiliare". E lancia la consultazione autogestita ...