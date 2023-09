Il ritorno di Draghi chiamato da von der Leyen per “aiutare” l’Ue Meloni | avrà un occhio di riguardo

(Di giovedì 14 settembre 2023) È unin grande stile a quasi un anno dall’addio a Palazzo Chigi. Marioriappare sulla scena incaricato dalla presidente della commissione Ue, Ursula von der, di scrivere un rapporto sul futuro della competitività europea. Nel corso del suo ultimo discorso alla Plenaria di Bruxelles lo definisce “uno dei più grandi cervelli economici europei”.deve “guardare avanti e prepararsi per restare competitiva, perché l’Europa farà ‘whatever it takes’, qualsiasi cosa serva, per mantenere il suo vantaggio competitivo”, conclude il numero uno di Bruxelles utilizzando la celebre frase dell’ex premier e governatore della Bce. Von derchiama,risponde “Sempre al fianco dell’Europa per le importanti sfide che l’attendono”, avrebbe detto SuperMario accettando ...

...ieri ha annunciato di aver affidato aun incarico speciale, redigere un rapporto sullo stato dell'Unione e sul suo futuro. Un compito che l'ex premier italiano ha accettato. Il suoa ...Sulin campo diMeloni la vede così: "Iniziativa che non è contro di noi", anzi è una "buona notizia. Perchéè uno degli italiani più autorevoli che abbiamo e quindi presumo che ...... uscita dall'Euro,alla lira, pugno duro sull'immigrazione e fascinazioni putiniane. Per ... cone ora con la coalizione di centrodestra) corrono in suo soccorso i fedelissimi, convinti ...von der Leyen è in emergenza e si aggrappa a: scossone in vista nell'Ue Insomma, per fare il report sulla competitività dell'Europa non serviva Mario, il banchiere centrale, l'uomo di ...

Lo scontro tra i due soci di maggioranza ieri è stato plastico. Sull’incarico all’ex premier, Salvini taglia corto ...A volte ritornano. Mario Draghi, sin qui ‘riserva’ della Repubblica, viene ufficialmente promosso a ‘riserva’ dell’Unione europea, chiamato da Ursula von der Leyen a ridare forza a un’Europa che ...Von der Leyen lo ha chiamato dopo aver letto il suo articolo sull'Economist: "Questa Europa è senza futuro. Si apre un periodo molto complicato" ...