"Il rigassificatore a Vado Ligure è un'opera strategica"

(Di giovedì 14 settembre 2023) Non si placano le contestazioni contro il governatore Toti, commissario voluto da Draghi per realizzare l'infrastruttura in Liguria

...perplessità sulla realizzazione del 'Progetto Frsu Alto Tirreno e Collegamento alla rete nazionale gasdotti' che prevede il posizionamento di una nave gasiera di fronte alla costa di Savona eL. ......perplessità sulla realizzazione del Progetto 'Frsu Alto Tirreno e Collegamento alla rete nazionale gasdotti' che prevede il posizionamento di una nave gasiera dí fronte alla costa di Savona eL. ...Vedi Anche Ildi Piombino aLigure, 15 km di catena umana e migliaia di persone sulla spiaggia per protestare contro Toti Tutti noi veniamo a sapere dell'incendio solo il martedì,...... e commissario di Governo per il, Giovanni Toti 'Chi ripete il contrario alimenta ... vicini al polo produttivo del nord est, uno arriverà aLigure al servizio del nord ovest, con ...

Vado Ligure, Freccero si candida a sindaco contro il rigassificatore: «Toti pensa di fare quello che vuole ma si sbaglia» Open

Mentre il governatore Toti, commissario del governo per il rigassificatore a Vado Ligure, continua ad essere contestato da Pd, 5stelle, e attivisti ambientalisti, il governo Meloni conferma la ..."Non vorremmo che si stesse creando un’atmosfera da “strategia della tensione”: sulla base di un minimo pretesto, si militarizzano le opere inquinanti" ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...