Il petrolio Wti a 90 dollari per la prima volta da novembre

(Di giovedì 14 settembre 2023) Iltexano (Wti) supera la soglia dei 90al barile per lada, in scia alle aspettative che i tagli alla produzione da parte di big dell'Opec+ come Arabia Saudita e ...

Iltexano () supera la soglia dei 90 dollari al barile per la prima volta da novembre, in scia alle aspettative che i tagli alla produzione da parte di big dell'Opec+ come Arabia Saudita e ...in allungo: ilha superato i 90 dollari al barile nella consegna ottobre, il Brent novembre corre oltre i 93 dollari al barile. In lieve contrazione lo spread tra BTp e Bund che torna a ...***: barilesopra i 90 $ per la prima volta dal novembre 2022 (RCO). 14 - 09 - 23 14:19:20 (0383) 0 NNNNIlguadagna ora al Nymex oltre l'1,6%, superando i 90 dollari al barile per la prima volta dal novembre 2022. I recenti rialzi sono dovuti al taglio della produzione annunciato la scorsa ...

Petrolio in lieve rialzo in avvio, Wti a 89,15 dollari Agenzia ANSA

Petrolio avvia con rialzo lieve, Wti a 89,15 dollari QUOTIDIANO NAZIONALE

Il prezzo del Petrolio WTI sembra destinato a salire ancora, addirittura oltre il 2,5% dal punto di vista settimanale, col chiaro intento di chiudere in territorio positivo per il quarto mese ...Continua la fase di volatilità sui prezzi delle materie prime energetiche, con il prezzo di gas e petrolio che continuano ad essere monitorati ...Il petrolio texano (Wti) supera la soglia dei 90 dollari al barile per la prima volta da novembre, in scia alle aspettative che i tagli alla produzione da parte di big dell'Opec+ come Arabia Saudita e ...