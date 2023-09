Il M5s con il Pd e la Lega non presenta le liste elettorali al controllo dell’Antimafia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Fatali dimenticanze. Chi grida alla gogna degli imbili nellesembra alimentare questo cortocircuito mediatico-giudiziario. In vista della mini tornata del pro... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... rispondendo a un'interrogazione delalla Camera. Misure "pagate da tutti gli italiani, che ... Parole che chiudono dunque anche alle possibilità di una proroga di pochi mesi, richiestaforza ...Nonostante l'accordola Tunisia, 'in parte - spiega - mi aspettavo la crisi migratoria, ma ... Antonio Tajani, assicura che si continua 'a lavorare per fermare gli arrivi', il leader, Giuseppe ......sforzi nella direzione di una maggiore sensibilità collettiva" Senatrice Gabriella Di Girolamo ()... Sono in costante contattole autorità locali e mi sono messo a disposizione per ogni eventuale ...In una nota congiunta a conclusione dei lavori dellaula, Gisella Naturale ed Elisa Pirro delhanno lanciato lauspicio che gli impegni contenuti in questo atto possano trasformarsicelerita' ...

Salerno, Conte incontra gli iscritti al M5S. Poi confronto con Fratoianni ilmattino.it

2 per mille, i partiti che incassano di più: Pd primo, il M5S esordisce e rompe il tabù: 1,4 milioni Corriere della Sera

Sta andando in scena la diaspora dei pentastellati verso le forze tanto vituperate ai tempi di Beppe Grillo. Da Roberta Della Casa e Marco Colarossi in conferenza stampa con Tajani a Marco Merafina ve ...La società che li aveva assunti, Movin-log, si è riservata di rispondere nei prossimi giorni. Intanto lunedì incontro con Ascari (M5s) ...Al question time alla Camera Giorgetti non ha fatto sconti al M5S: «Misure pagate da tutti gli italiani hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare». Il ministro ce l’ha con Conte, ma ...