Il gruppo Lazarus della Corea del Nord responsabile dell’hacking di CoinEx per 55 milioni di dollari

... l'attacco al crypto exchange CoinEx, da cui sono stati sottratti almeno 55 milioni di dollari, è stato portato a termine daldi hacker nordcoreani. Talesarebbe stato ...... ovvero un agenzia sottoposta al Dipartimento del Tesoro USA, ha sanzionato il protocollo poiché aveva aiutato i criminali informatici delnordcoreanoGroup a riciclare centinaia di ...Gli esperti di Cisco Talos hanno scoperto una nuova campagna malware effettuata dalcontro aziende che gestiscono le infrastrutture dei backbone di Internet e operano nel settore sanitario in Europa e Stati Uniti. Sfruttando una vulnerabilità del software ManageEngine ......l'anno scorso dall''Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti viste le accuse riguardo un possibile coinvolgimento deldi hacker nordcoreani...

La società di sicurezza SlowMist ha stimato che gli hacker di CoinEx hanno sottratto almeno 55 milioni di dollari in beni digitali. L’attacco alla borsa di criptovalute CoinEx, che ha prosciugato alme ...La società di consulenza SlowMist ritiene che gli hacker dell'attacco a CoinEx abbiano sottratto almeno 55 milioni di dollari in asset digitali.Negli scorsi giorni, un noto clan di hacker nordcoreani ha sbancato illegalmente il Casino online Stake.com, operante in criptovalute ...