Il grande banchetto | la geopolitica del cibo spiegata da Picasso Competere

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il controllo mondiale delle materie prime è tornato a essere la causa di crisi internazionali e di conflitti aperti. Lo shortage di grano e di semi di girasole, provocato dalla guerra russo-ucraina, è un fenomeno di rilevanza strategica pari a quello della carenza di acciaio e ghisa, a seguito del bombardamento delle acciaierie di Mariupol lo scorso anno. Gli scontri a fuoco, le reciproche minacce politiche e le speculazioni finanziarie si stanno ritorcendo sulle economie che hanno maggiormente bisogno di commodity agricole. Lo si è visto con il Libano e l’Egitto, nel 2022, mentre oggi l’emergenza si sta diffondendo in quasi tutta l’Africa. Anche l’agrifood europeo, a sua volta, ne risente in termini di inflazione dei generi alimentari. Ma non è solo la guerra in corso a farci tornare a scrivere di emergenza alimentare. Il Covid e le restrizioni dei rapporti commerciali hanno frustrato ...