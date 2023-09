(Di giovedì 14 settembre 2023) Dal nostro inviato a Budapest. Piccolo. Dopo il vertice, Giorgiaassieme alladell'Ungheria, Katalin Novak e agli altri leader si è spostata a piedi in un ristorante per il pranzo ufficiale. Prima di entrare nel locale,e Novak si sono fermate a parlare con Nicholas James Vujicic, un australiano di 41 anni affetto da tetramelia: è nato senza arti ed è costretto in carrozzella. Per qualche minutoha ascoltato la storia dell'uomo, che è anche un predicatore australiano e direttore di Life Without Limbs, un'organizzazione per persone disabili. Terminato il pranzo, rapidissimo, ci sarà l’incontro politico con Orbán nel palazzo presidenziale. Un bilaterale che guarda alle prossime Europee.

Il fuori programma di Meloni con la presidente ungherese Il Foglio

