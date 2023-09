Il disegno di legge iraniano sull' ”apartheid di genere” potrebbe incarcerare le donne per 10 anni se non indossano l’hijab

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 14 settembre 2023) I negozi che servonosenza veliro essere chiusi in base a un progetto diche, secondo l’organismo delle Nazioni Unite per i diritti umani, reprime lein una “sottomissione totale”.Leiraniane rischiano fino a 10di carcere se continuano a sfidare la’hijab obbligatorio del Paese, in base