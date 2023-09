Il ct Spalletti in visita all' Atalanta a Zingonia

(Di giovedì 14 settembre 2023)d'eccezione oggi per l': il commissario tecnico della nazionale, Luciano, è giunto al centro sportivo didove ha seguito l'allenamento dei nerazzurri e poi si è ...

d'eccezione oggi per l'Atalanta: il commissario tecnico della nazionale, Luciano, è giunto al centro sportivo di Zingonia dove ha seguito l'allenamento dei nerazzurri e poi si è ...... sorride il nuovo ct della Nazionale Luciano. All'Italia è mancata "la qualità per fare ... un bel biglietto daper l'ultimo arrivato a casa Inter, un incubo per chi, sabato sera, dovrà ...... giovedì 14 settembre 2023 nell'Auditorium Credem presso PalazzoTrivelli sono attesi ... previsti anche unaguidata a gruppi e un pranzo di networking. I gruppi di lavoro sulla Data & ...Notizie Calcio - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina , ha fattoquesta mattina a Milanello al centro tecnico del Milan dove è ospite la Nazionale di Luciano, di seguito le sue parole raccolte da Sportmediaset : CalcioNapoli24.it è stato ...

Luciano Spalletti in visita al Centro Bortolotti – Atalanta Atalanta

Luciano Spalletti in visita all'Atalanta, incontro con Gasperini e con ... FIGC

Visita d'eccezione oggi per l'Atalanta: il commissario tecnico della nazionale, Luciano Spalletti, è giunto al centro sportivo di Zingonia dove ha seguito l'allenamento dei nerazzurri e poi si è ...Il selezionatore tecnico azzurro ha visitato il quartier generale dell'Atalanta, scambiando opinioni con Gasperini e lo staff dirigenziale ...Contatti frequenti con i tecnici di Serie A, visite ai club, chiamate a distanza per i giocatori e una nuova idea sulle riserve ...