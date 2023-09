Il cielo sopra Berlino | il classico di Wim Wenders torna in sala | ecco quando

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 settembre 2023) Scopriamo insiemepotremo vedere nelle sale cinematografiche italiane la versione restaurata de Ildi Wim. È forse il film più amato di un regista di culto: Il, realizzato nel 1987 da Wimdal 2 ottobre nelle sale italiane, nella versione restaurata dalla WimFoundation, grazie alla collaborazione tra la Cineteca di Bologna, con il suo progetto per la distribuzione dei classici restaurati Il Cinema Ritrovato. Al cinema, e CG Entertainment, nuovo distributore per l'Italia della library dei film del regista tedesco. Una partnership nata lo scorso giugno a Bologna in occasione della 37ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato, ...