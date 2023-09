Il capo della Chiesa greco - cattolica ucraina | ' Dal Papa per condividere il nostro dolore'  

(Di giovedì 14 settembre 2023) Una polemica che non sembra rientrata; 'Siamo venuti dalpercon lui, il, la ferita aperta, sanguinante" per vedere anche "come curare queste ferite". Lo ha detto il ...

Duro anche il giudizio deldell'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite ... Socialisti chiedono di sospendere il memorandum d'intesa Il timorediffusione di potenziali ......quale di recente è intervenuto anche il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella : 'I morti di queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza ', ha commentato il...Il programma dettagliatogiornata prevede: alle 10 l' apertura; 10:30 - 13: visite guidate; ... Marco Barberis (giornalista), Antonio Greppi (ex dipendente Francis Lombardi), Fulvio Zucco (...... su questo non si discute, sarà un grande evento che segnerà il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativamaison. Secondo indizi forniti dallo stesso designer, ora adell'impero, ...

Il magistrato Nicola Gratteri è il nuovo Procuratore Capo della Repubblica di Napoli Fanpage.it

Nicola Gratteri a capo della Procura di Napoli, è la più grande d'Italia CN24TV

Riflettori puntati sulla sfilata targata Gucci, su questo non si discute, sarà un grande evento che segnerà il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa della maison. Secondo indizi forniti ...Con una nota pubblicata pochi istanti fa sul proprio sito ufficiale, il Comune di Bagno a Ripoli a reso note alcune novità di giornata sui permessi di agibilità necessari per ...Non entrerò nelle questioni giuridiche, perché sono una materia complessa sulla quale fior di giuristi si accapigliano da anni, senza arrivarne a capo. Mi limiterò ... diciamolo, della società stessa: ...