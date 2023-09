Il Bologna verso Verona | Saelemaekers in dubbio | recupera Skorupski

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ildi Thiago Motta riprenderà il cammino della Serie A contro l’Hellasnel monday night della quarta giornata. I rossoblu sono attesi dalla trasferta ostica contro la squadra di Baroni e potrebbero non contare sul nuovo acquisto Alexis. Il belga, infatti, ha svolto lavoro differenziato perre da un infortunio subito in allenamento ed è in forte inper la trasferta a. Thiago Motta, ha intanto ritrovato tutti i nazionali ad eccezione di Lucumi, che rientrerà in gruppo domani ed ha potuto anche assistere al primo allenamento in rossoblù di Freuler. Hanno fatto palestra i giocatori che ieri hanno giocato l’amichevole con l’Arezzo, vinta 1-0 con gol di Zirkzee, mentre gli altri hanno lavorato sul campo per gli altri, con Giovanni Fabbian e ...

Rischia di dover essere ancora rinviato il debutto dell'ex rossonero Alexis Saelemaekers con la maglia del. Anche oggi il belga ha svolto lavoro differenziato per recuperare da un infortunio subito in allenameno ed è in forte in dubbio per la trasferta a Verona, in programma lunedì sera.

Rischia di dover essere ancora rinviato il debutto dell'ex rossonero Alexis Saelemaekers con la maglia del Bologna. Anche oggi il belga ha svolto lavoro differenziato per recuperare da un infortunio subito in allenameno ed è in forte in dubbio per la trasferta a Verona, in programma lunedì sera.