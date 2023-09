«Il bisfenolo A Bpa è un rischio per milioni di persone» | dopo l’allarme dell’Agenzia europea per l’ambiente Bruxelles prepara un regolamento per vietarlo

IlA, noto con la sigla, è una sostanza chimica utilizzata in contenitori alimentari di plastica e metallo, bottiglie riutilizzabili e tubi dell'acqua potabile. Secondo l'Aea, la ......oggetti per bambini FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e BenessereA, dalle bottiglie agli scontrini: ecco dove si trova Abbreviato comunemente in, si ...... tra cui gocce di diesel eA (), una sostanza presente nelle plastiche di uso quotidiano. Un aspetto notevole di questa tecnologia è la sua sostenibilità : il dispositivo non richiede ......primo luogo di cosa sono fatti e quali sostanze ci sono dentro In un recente articolo la Cnn si è occupata in particolare delA ( nella foto la sua struttura chimica ), abbreviato in, ...

«Il bisfenolo A (Bpa) è un rischio per milioni di persone», dopo l ... Open

I nostri corpi sono pieni di bisfenolo A, la rischiosa sostanza chimica degli imballaggi EuropaToday

L'UE vieterà l'uso del Bisfenolo A in materiali a contatto con gli alimenti, tra cui plastica e imballaggi: scopri perché.L’ Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA), istituzione di spicco nel panorama europeo dedicata alla tutela ambientale, ha recentemente scagliato un allarme che dovrebbe far riflettere tutti noi riguardo ...Agenzia Ue per l’ambiente: “Rischio per milioni di persone”. Da quando dovrebbero partire le nuove regole. Il decalogo dell’Iss ...