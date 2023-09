Il bacio | la lite in camerino | la crisi | il dietro le quinte dei Ferragnez a Sanremo

Ovviamente, la curiosità di fan è tutta per un episodio in particolare : la tanto discussatra Chiara Ferragni e Fedez seguita aldel rapper con Rosa Chemical durante la sua esibizione sul ...... i giornali di gossip avevano subito parlato di unatra i Ferragnez avvenuta presumibilmente ... Dopo la scena del, quindi, Chiara Ferragni ha tuonato tra sé e sé: 'Che due co***oni, min**ia, ...In questa vengono mostrati i retroscena di quei momenti , compresa la discussione tra i due a seguito deltra il cantante e Rosa Chemical avvenuto sul palco dell'Ariston. Riguardo quell'...Ad esempio, iltra Madonna e Britney Spears o ancora Nicki Minaji che, durante un'esibizione, ... l'evento non si è smentito (Olivia Rodrigo ne sa qualcosa), ma in più c'è stata unanel ...

Che cosa succede in The Ferragnez Sanremo Special su Prime Video: anticipazioni sulla puntata con la lite e le polemiche a Sanremo tra Fedez e Chiara Ferragni.È su Amazon Prime Video da oggi lo speciale di The Ferragnez dedicato al Festival di Sanremo. Per la prima volta Fedez commenta ...Il 14 settembre esce su Prime Video la puntata speciale di The Ferragnez dedicata al Festival di Sanremo. Chiara Ferragni racconta la lite con Fedez.