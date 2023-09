Il 15 settembre ai Quartieri spagnoli torna il cinema catalano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Da domani 15ail’appuntamento con il granded’autoreIl granded’autorea Foqus (via Portacarrese a Montecalvario, 69). Dopo il successo dell’anno scorso, riparte venerdì 15, e fino a domenica 17, nella Corte dell’Arte della Fondazione deidi Napoli, la rassegna #CCORE (d’autore, organizzata dalla Delegazione del Governo della Catalogna in Italia in collaborazione con l’Institut Ramon Llull, le Università “L’Orientale”, Federico II, Suor Orsola Benincasa e la Società Umanitaria di Alghero. Un appuntamento imperdibile per gli ...

Genova . "Organizzata, a 2 anni dal lancio del progetto, fuori daiinteressati e quando il Comune annuncia già l'apertura dei cantieri, l'incontro è una ...civica il prossimo 18alle ...... è scattato nel pomeriggio di ieri 13, un intervento straordinario congiunto fra tutte le ... per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, nei varidella città ...Dal centro alla periferia, nei varidella città, il ricco programma si svolgerà in 12 ... Sempre a Mercato Centrale, il 27avrà luogo una grande festa per l'apertura del Festival. L'......alcunidi Teheran i residenti hanno intonato slogan contro la Repubblica islamica dalle proprie case mentre si avvicina l'anniversario delle proteste antigovernative esplose il 16...

Partecipazione, la città si confronta sui “Beni comuni” - Città di ... Comune di Grottammare

Feste di quartiere: l'ultimo appuntamento è con Parco della ... PerugiaComunica

Fratelli d'Italia, la civica "Ghilardi Sindaco", Lega e Forza Italia soddisfatti per il nuovo progetto Entangled: ««Crocetta avrà modo di rinascere offrendo alla cittadinanza servizi per ogni fascia d ...Secondo indizi forniti dallo stesso designer, ora a capo dell’impero, la sfilata in programma il prossimo giovedì 22 settembre porterà le modelle ... le vie e scorci più caratteristici del ...TPI FEST 2023 – Da venerdì 22 settembre prende il via il TPI Fest 2023, che, per il secondo anno consecutivo, si terrà a Bologna, presso la “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante d ...