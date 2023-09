Il 15 | 16 e 17 settembre torna a Rimini il Wake Up Call | l' evento di finanza personale più grande d' Europa

la voce che hai dentro , tutto sulla serie tv Al via giovedì 14La voce che hai dentro ,... Ripercorriamo la carriera sanremese dell'artista napoletano Massimo Ranierisul palco dell'...Nove conferma il proprio impegno nel racconto dell'attualità italiana con il talk di approfondimento politico "Accordi&Disaccordi' , checon una nuova stagione in diretta da venerdì 15alle 22:45. Primo ospite del conduttore Luca Sommi è il giornalista Alessandro Sallusti , tornato alla direzione de Il Giornale e all'...Di nuovo in Camposanto il 14con la Rassegna di Musica Sacra Anima Mundi , per il ritorno di Vittorio Ghielmi e del suo ... Anima Mundiper la ventiduesima volta a riempire di grande ...Mara Venier ironizza così al suo arrivo a Viale Mazzini per la presentazione della nuova edizione di 'Domenica in' chea condurre per la quindicesima volta da domenica 17, dalle 14 ...

Domenica 17 settembre torna il mercato contadino al Parco Comerio di Busto Arsizio varesenews.it

"Venezia in bici": dal 22 al 24 settembre torna l'appuntamento con la Settimana Europea della Mobilità Live Comune di Venezia

2' di lettura Ancona 14/09/2023 - Il vicesindaco Barchiesi: «L’iniziativa è pensata per ridurre il conferimento in discarica. Nel pomeriggio ci saranno attività di sensibilizzazione per i bambini» Dom ...L'intervento della premier al summit sulla demografia di Budapest: "I migranti non risolveranno il declino". Poi attacca la Russia e difende l'Ucraina ...L’assessore regionale Guido Guidesi torna nelle province lombarde per presentare i nuovi bandi e raccogliere feedback da territori e imprese ...