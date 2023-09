Il 15 16 e 17 settembre torna a Rimini il “Wake Up Call” | l’evento di finanza personale più grande d’Europa

(Di giovedì 14 settembre 2023) Milano, 14.09.2023 – Alfio Bardolla Training Group, l’azienda leader in Europa sulla formazione finanziariail 15, 16 e 17per una nuova edizione delUp, un evento dove per tre intensi giorni si parlerà di “Libertà Finanziaria”, come sempre un invito a prendere in mano la propria vita con decisione per costruire il proprio futuro, facendo in modo che le proprie scelte economiche possano riflettere ciò che conta davvero per le persone. I partecipanti di questa edizione sono in linea con le aspettative e pari a circa 4.000 iscritti, che potranno partecipare in modalità dal vivo o ibrida. Durante, verrà presentata la nuova area “Money Mindset”, che tratta dei temi della psicologia del denaro, della filosofia del ...

... all'investimento e al trading online organizzato da SoS Trader ,venerdì 6 ottobre alle 8:45 ...con Money Pay Day 2023 Lo stato dell'innovazione nei pagamenti in Italia 152023 Binario ...... poiil caldo con picchi anche di 38°C, specie in Sardegna. E' quanto annuncia Andrea ... Domani, 15il copione sarà simile, con temporali al Nord e qualche acquazzone anche al Centro, ...Dalla giornata di oggi a domenica prossima, 17, l'isola di Ischiaad ospitare i Giochi del Mare organizzati dalla Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (Fipsas) che ha coinvolto altre federazioni realizzando ...14 - 09 - 2023 / A parer mio Per il decimo anno consecutivo, in occasione dell'European Mobility Week,dal 16 al 22la Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta (SEM 2023) promossa in Italia da FIAB. 'Quest'anno la SEM assume un significato particolare anche perché la mobilità ...

"Venezia in bici": dal 22 al 24 settembre torna l'appuntamento con la Settimana Europea della Mobilità Live Comune di Venezia

Dal 15 al 19 settembre torna l'antica Fiera di San Matteo Comune di Mirano

Venerdì 15 settembre torna il Festival Storie di Cortile con uno degli spettacoli più prestigiosi della rassegna con protagonista Andrea Scanzi e i Borderlobo. Lo spettacolo si svolgerà a Como nel ...Da giovedì 14 a domenica 17 settembre Cervia torna a essere la capitale del Triathlon con Ironman Italy Emilia Romagna. Migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo arriveranno in città per ...Milano, 14.09.2023 – Alfio Bardolla Training Group, l’azienda leader in Europa sulla formazione finanziaria personale, torna a Rimini il 15, 16 e 17 settembre per una nuova edizione del Wake Up Call, ...