I super campioni del quiz di Nicola Savino sono una coppia di fidanzati

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ildiè passato un po’ in sordina perché in onda su Tv8, ma nonostante questo ha già fidelizzato una bella fetta di pubblico. Per la prima volta nella storia deiitaliani, i dueunadi: Dario Guidi e Giorgio Luongo. I due hanno vinto 60 mila euro nelle puntate andate in onda a maggio e altri 35 mila euro in quelle di settembre per un totale di ben 95 mila euro conquistati. Mica briciole. Intervistato da Gay.it, Dario Guidi ha spiegato perché hanno partecipato a 100% Italia, ildi. “Volevamo partecipare proprio a 100% Italia. Giorgio è stra-fan di questo programma, l’idea è venuta a lui, io ero scettico ...