"I Meloni meglio dei Kennedy. Non è familismo ma militanza". Parla Bocchino

Richieste finora cadute nel vuoto, come l'invito alla presidente del Consiglio, Giorgia, a ... In questa situazione bisogna vigilare che tutto proceda per il".L'ultimo incontro tra Giorgiae Matteo Salvini (lasciato trapelare da uno dei diretti ... Oda parte... Il governo trasloca al Meeting Prima volta del cdx al potere. Opposizione snobbata ...Partito dai vicepremier e di fatto avallato da Giorgia, giusto alla vigilia del negoziato ... O, affinché il business in India non rimanga schiacciato... Una gigafactory di Tesla in India ...'È giusto chiedere alle banche un impegno concreto per aiutare l'Italia. Apprezzo le parole di Giorgiadisponibile a correggere il testo del decreto sugli extra profitti pertutelare risparmi e sistema economico nazionale. Pronti a dare il nostro contributo'. Lo afferma il vicepremier ...

Gag di Meloni, saluta con la mano destra poi scherza, "meglio l'altra ... Agenzia ANSA

**Fdi: Meloni, 'meglio fare congresso dopo Europee'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Adesso gli azzurri dovranno convincere gli elettori che anche loro vogliono chiedere un sacrificio alle banche, ma si sono messi di traverso «perché il testo va scritto meglio». Il come lo ha spiegato ..."Arianna Meloni si candidi. La differenza tra destra e sinistra è che a destra le carezze, l’amore hanno preceduto il successo e le cariche". I sentimenti a destra raccontati da Italo Bocchino ...La premier al rientro dalle vacanze ripropone la sua tattica movimentista: un libro, viaggi all’estero e lezioni a tutti. Per coprire una gestione fragile e ...