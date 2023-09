I fischi? Atto masochista | meglio tacere | la difesa di Gigio Donnarumma

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023)arenon ha senso per diversi motivi. Il primo è banale, ma non per tutti: perare ti devi impegnare. Costa fatica, sia mentale che fisica, e una persona normale che vuole godersi una partita della Nazionale dal vivo magari preferisce rilassarsi. Dovrebbe, ma c'è chi va allo stadio per sfogarsi e non per vedere un evento sportivo. Va bè. Bisognerebbe creare un evento pregare in una stanza dedicata cui ci si può sciogliere prima di recarsi sugli spalti. Il secondo motivo: ilo è uno strumento nelle mani del pubblico, serve a esprimere dissenso per ciò che si vede, quindi perde di senso se è preventivo.a la Nazionale se gioca male, nonperché gioca, altrimenti la squadra non riceve alcun feedback. Magari non è ...