I dubbi dell’ex GF Tommaso Zorzi sul premio Nobel José Saramago | «Frasi molto lunghe e poche virgole…» – Il video

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’ex concorrente e vincitore del Grande fratello VIP 2020/21 in una delle sue storie su Instagram ha comunicato ai suoi follower la lettura del romanzo Cecità del portoghesede Sousa. Il conduttore televisivo ha però avuto degli appunti da fare all’autore: «Ho letto le prime pagine del libro e devo dire chenon amala punteggiatura vero?». Infatti,ha trovato difficoltà nello stile utilizzato dal romanziere: «È unper la letteratura, quindi lungi da me, però…virgole». Un commento che, seppure ironico, trasuda non poca ignoranza nei confronti del portoghese che venne insignito ...

