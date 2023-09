I 5 uomini sui quali il Bologna può puntare per una grande stagione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Con 4 punti dopo 3 giornate, e un calendario che ha messo di fronte due big come Milan e Juventus, il bilancio delnon può che dirsi soddisfacente… Con 4 punti dopo 3 giornate, e un calendario che ha messo di fronte due big come Milan e Juventus, il bilancio delnon può che dirsi soddisfacente. La prossima partita a Verona, lunedì sera alle ore 20,45, sarà un test interessante per capire le ambizioni di una squadra che ha tutte le carte in regola per ambire a qualcosa d’importante. Sono tanti i temi del momento che s’impongono all’attenzione della tifoseria rossoblu. Ecco in estrema sintesi i 5su cui si concentrano maggiormente i commenti.1) Thiago Motta. A Canale88 il suo avvocato Alessandro Canovi ha detto la sua sul rinnovo di contratto: «Prima servirà che Thiago e Saputo si parlino, poi inizierà la mia ...