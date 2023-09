Hyundai Kona EV - Comoda e brillante | su strada convince così

(Di giovedì 14 settembre 2023) In occasione del suo lancio commerciale, abbiamo avuto modo di guidare la nuovaElectric. Nella variante alimentata solo a batteria, la crossover coreana è proposta, al momento, con due differenti tagli degli accumulatori da 48,4 kWh e 65,4 kWh e con prezzi che partono da 42.000 euro e che arrivano a 49.900 euro per l'allestimento al vertice della gamma. Sale di livello. Nella seconda generazione, laè cresciuta sotto tutti i punti di vista, da quello tecnologico alle dimensioni: la lunghezza è aumentata di ben 15 centimetri, raggiungendo ora i 4,35 metri, e lo stesso vale per il passo, che è di 2,66 metri (ben 6 centimetri in più rispetto al passato). L'auto, quindi, dall'affollato segmento delle B-Suv si spinge ora verso la fascia superiore. Altri numeri interessanti: il coefficiente aerodinamico ha ora una Cx ...

Live unlimited è la nuova campagna di lancio di, on air in Italia da domenica 10 settembre. La campagna è declinata in differenti formati e mette in evidenza le caratteristiche altamente tecnologiche e lo spirito del nuovo modello ...La convinzione che non esistono limiti che non possano essere superati è l'ispirazione che sta alla base di questa visione, e incarna appieno lo spirito di Nuova" già disponibile nelle ...Con la commercializzazione di nuovaè stata riproposta la campagna promozione, che grazie alla riduzione dei tassi d'interesse diventa ancora più conveniente rispetto alla campagna di lancio. Con la nuova offerta...'Live unlimited' è il nome della campagna pubblicitaria con cuista lanciando la Nuovain Italia, già disponibile nelle motorizzazioni benzina, mild - hybrid e full - hybrid, a cui seguirà nelle prossime settimane anche la versione 100% elettrica. On ...

Nuova Hyundai Kona: il SUV di successo si rinnova Virgilio Motori

Hyundai Kona, ibrida o elettrica à la carte La nuova serie fa uno scatto in avanti Il Sole 24 ORE

Dettagli da Ioniq, dotazione ricca e grande attenzione al confort: ecco come va la B-Suv coreana. Che, per dimensioni e contenuti, ha ambizioni da C ...Più grande e matura la nuova Hyundai Kona EV è cambiata sotto tutti i punti di vista. Ora è più confortevole e fa fino a 514 km con una carica completa ...La nuova Hyundai Kona EV è cambiata sotto tutti i punti di vista. Ora è più grande e confortevole e con una carica si fanno fino a 514 km ...