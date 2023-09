Hyundai Kona EV - Comoda e brillante | su strada convince così

(Di giovedì 14 settembre 2023) In occasione del suo lancio commerciale, abbiamo avuto modo di guidare la nuovaElectric. Nella variante alimentata solo a batteria, la crossover coreana è proposta, al momento, con due differenti tagli degli accumulatori da 48,4 kWh e 65,4 kWh e con prezzi che partono da 42.000 euro e che arrivano a 49.900 euro per l'allestimento al vertice della gamma. Sale di livello. Nella seconda generazione, laè cresciuta sotto tutti i punti di vista, da quello tecnologico alle dimensioni: la lunghezza è aumentata di ben 15 centimetri, raggiungendo ora i 4,35 metri, e lo stesso vale per il passo, che è di 2,66 metri (ben 6 centimetri in più rispetto al passato). L'auto, quindi, dall'affollato segmento delle B-Suv si spinge ora verso la fascia superiore. Altri numeri interessanti: il coefficiente aerodinamico ha ora una Cx ...

