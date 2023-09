Hunter Biden è stato incriminato

(Di giovedì 14 settembre 2023) È la prima volta per il figlio di un presidente statunitense in carica: secondo le accuse avrebbe mentito per acquistare un'arma da fuoco nel 2018

Della messa in stato d'accusa del presidente si parla da tempo; il problema diè il figlioche, a partire dalla campagna elettorale (che vide Trump opposto a) è stato motivo ...E' accusato di aver mentito quando ha dichiarato di non fare uso di sostanze stupefacenti per acquistare una Colt Cobra nell'ottobre del 2018è stato formalmente incriminato oggi dai procuratori federali del Delaware per tre capi di imputazione, collegati al possesso illegale di armi . Il figlio del presidente degli Stati Uniti ...Il figlio del presidente Usa, Joe, è stato incriminato a livello federale dal procuratore speciale per presunte dichiarazioni false e possesso illegale di armi. Un brutto colpo per il presidente Usa che rischia di vedere ...L'accusa odierna arriva mentre i repubblicani del Congresso portano avanti un' indagine di impeachment sul presidente democratico , in gran parte sui rapporti d'affari di. TI POTREBBE ...

Il figlio del presidente Joe Biden, Hunter, è stato incriminato dal procuratore speciale David Weiss con l'accusa di aver mentito nell'acquisto di armi da fuoco federali. Secondo l'accusa, Hunter ha ...Biden jr avrebbe mentito su un modulo per l’acquisto di una pistola sostenendo di non utilizzare droghe, salvo poi confessare la sua dipendenza dal crack ...Il figlio del presidente Usa, Joe Biden, Hunter, è stato incriminato a livello federale dal procuratore speciale per presunte dichiarazioni false e possesso illegale di armi. Un brutto colpo per il ...