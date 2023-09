Huawei | smartwatch sempre più belli per tenere viva la fiamma Gli smartphone? Torneranno

Un altro pregio dichiarato del nuovosono le oltre 100 modalità sportive monitorabili ... La presenza di una nuova antenna "girasole", la più performante di tutti i wearable, promette ...3 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi Notizie Relazionate ArticoloRecensioneWatch GT4: unoelegante e versatile 14 14 Settembre 2023... come avvenuto per gli smartphone, anche glistanno vivendo una fase di stagnazione nell'innovazione . Nonostante questoè riuscita a creare un dispositivo dal look davvero elegante ...La personalizzazione dellooffre a ogni utente la possibilità di gestire in modo attivo il monitoraggio del proprio benessere. Watch GT 4 permette di integrare la più innovativa ...

Huawei Watch GT4 come se fossero ufficiali in vista del lancio TuttoTech.net

Eleganza a portata di tutti con questo smartwatch Huawei in offerta Telefonino.net

C’è qualcosa di profondamente nuovo nell’idea del HUAWEI WATCH GT 4, ed è qualcosa da non sottovalutare, perché esalta quel che altri brand hanno soltanto accennato. Il nuovo smartwatch del gruppo, ...BARCELONA, Sept. 14, 2023 /PRNewswire/ -- Huawei today held its landmark 'Wearable Strategy and New Product Launch' event in Barcelona, unveiling their next step into the wearables industry with its ' ...Huawei ha annunciato il suo nuovo smartwatch Huawei Watch GT 4, disponibile in due versioni da 41 e 46 mm. Lo smartwatch offre un design premium, una batteria a lunga durata, funzioni di monitoraggio ...