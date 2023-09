Harry Potter | il produttore sulla serie | Scaverà più a fondo nei romanzi

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilha voluto aggiornare i fannuovain arrivo basata suidi J.K. Rowling. Visto che attualmente le produzioni delle varie major hollywoodiane sono sospese a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori, anche i lavorinuovadiper il servizio streaming Max sono in stallo. Ilesecutivo David Heyman ha però voluto fornire un aggiornamento ai fan. "È ancora presto", ha dichiarato Heyman. "Non abbiamo ancora assunto uno sceneggiatore per iniziare a scrivere. È ancora un po' presto". Nonostante questo, ilha assicurato ai fan una maggiore fedeltà ai. "Speriamo si riveli qualcosa di molto speciale", ha continuato Heyman. ...

Warner Bros e HBO sono al lavoro su una serie TV reboot di Harry Potter, in produzione presso il servizio streaming Max (ex HBO Max) e in uscita in futuro, in data da definire. David Heyman, producer di tutti i film di Harry Potter nonché produttore della nuova serie.

