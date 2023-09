«Hai conquistato il mio cuore Ti amo con ogni fibra del mio essere» le parole del cantante alla modella

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sono passati cinque anni da quel 13 settembre del 2018, giorno in cui Justin Bieber e Hailey Baldwin diventavano marito e moglie giurandosi amore eterno. A distanza di tempo, il loro amore non è cambiato. Anzi, i due continuano a mostrarsi sui social uniti e affiatati. E, nel giorno del loro quinto anniversario di nozze, si sussurrano romantiche dediche d’amore via Instagram. Justin Bieber si fa i dreadlocks e i fan gli si rivoltano contro: «È appropriazione culturale» X ...