“Ha mentito | qual è il suo vero lavoro” Altro che sconosciuto | la scoperta su Paolo Masella del GF

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 settembre 2023)è stato il primo a entrare al Grande Fratello. A inizio diretta, Alfonso Signorini ha subito presentato quello che poi si è distinto come il concorrente nip che ha già fatto più scivoloni nella Casa. Aveva detto per esempio di non conoscere il programma, di non averlo mai guardato in tv. Eppure, parlando con Rosy Chin, è sembrato smentirsi parlando di possibili dinamiche che si andranno a creare da venerdì in poi con l’ingresso dei nuovi personaggi. Quindi strategie, chi potrebbe votare chi e di come si potrebbero formare gruppi e fazioni. Insomma, un discorso strano per una persona che dice di non aver mai visto il reality show di Canale 5, hanno sottolineato molti utenti. E poi, la frase su Napoli e quella infelice rivolta ad Alex Schwazer, che è uno dei vip che abita la Casa. “Oggi ci si ricomincia a drogare“, ha detto al marciatore ...